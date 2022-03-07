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مستوى قيادات الخط الثاني..

العراق.. العصائب تكشف عن حوارات إيجابية بين الاطار والكتلة الصدرية

العراق.. العصائب تكشف عن حوارات إيجابية بين الاطار والكتلة الصدرية
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشف عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، الاثنين، عن وجود حوارات بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية على مستوى قيادات الخط الثاني لبلورة موقف وطني موحد لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر، مؤكدا ان الحوارات مستمرة وايجابية آملين الوصول للهدف قريبا.

العالم - العراق

وقال السعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قيادات من الخط الثاني لقوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية يجرون حوارات سياسية بغية الوصول الى بلورة موقف وطني موحد لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر من اجل الحفاظ على الاستحقاق الشيعي ” .

وأضاف ان ” الاطار التنسيقي يمتلك حاليا اكثر من 83 مقعدا ومع حلفائه يصل عددهم الى اكثر من 135 مقعد وبالتالي بامكانه تكوين الثلث المعطل ولايمكن تحقيق النصاب دون حضور نواب الاطار وحلفائه ” مبينا انه ” لايمكن للتحالف الثلاثي تمرير رئيس الجمهورية دون الاتفاق مع قوى الاطار التنسيقي وحلفائه ” .

ودعا السعدي الكتلة الصدرية والتحالف الثلاثي الى ان “يكونوا على مستوى المسؤولية وان يفتحوا باب لحوارات جدية وبناءه للخروج من حالة الانسداد السياسي ” , مؤكدا ان “الحوارات بين الاطار والتيار مازالت مستمرة وايجابية آملين الوصول للهدف قريبا.

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