العراق.. العصائب تكشف عن حوارات إيجابية بين الاطار والكتلة الصدرية

العالم - العراق

وقال السعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قيادات من الخط الثاني لقوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية يجرون حوارات سياسية بغية الوصول الى بلورة موقف وطني موحد لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر من اجل الحفاظ على الاستحقاق الشيعي ” .

وأضاف ان ” الاطار التنسيقي يمتلك حاليا اكثر من 83 مقعدا ومع حلفائه يصل عددهم الى اكثر من 135 مقعد وبالتالي بامكانه تكوين الثلث المعطل ولايمكن تحقيق النصاب دون حضور نواب الاطار وحلفائه ” مبينا انه ” لايمكن للتحالف الثلاثي تمرير رئيس الجمهورية دون الاتفاق مع قوى الاطار التنسيقي وحلفائه ” .

ودعا السعدي الكتلة الصدرية والتحالف الثلاثي الى ان “يكونوا على مستوى المسؤولية وان يفتحوا باب لحوارات جدية وبناءه للخروج من حالة الانسداد السياسي ” , مؤكدا ان “الحوارات بين الاطار والتيار مازالت مستمرة وايجابية آملين الوصول للهدف قريبا.