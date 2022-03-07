الموت يُفجع الفنانة السورية دانا جبر

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وكانت قد أعلنت الفنانة دانا جبر خبر وفاة والدتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قامت بنشر نعوة والدتها كاشفة عن توقيت الدفن والعزاء بوالدتها وسط العاصمة دمشق.

حيث سيتم دفن والدة الممثلة السورية في مقبرة باب الصغير، وقبول التعازي سيكون في صالة الاكرم في المزة.

يذكر أن هنادي جبر تنحدر من عائلة فنية عريقة في الوسط الفني ، فوالدها الراحل محمود جبر ووالدتها هيفاء واصف.

كما أن الفنانتين مرح وليلى جبر شقيقاتها، وعمها الفنان الكبير ناجي جبر الشهير بشخصية "أبو عنتر".

بالإضافة إلى أن السنديانة الدمشقية منى واصف تكون خالتها، وهذا ما يجعل أثر الحزن كبير عليها.

الجدير بالذكر أن هنادي ابنة الفنان الراحل محمود جبر ابتعدت عن الوسط الفني، ورغبت بأن تختار طريق آخر عن شقيقاتها.