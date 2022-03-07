بوينغ تعلق شراء التيتانيوم من روسيا

العالم ـ أوروبا

وحسب بيان نشرته رويترز، قالت بوينغ إنها علقت شراء التيتانيوم من روسيا في خطوة قد يكون لها تداعيات على علاقة الشركة المصنعة للطائرات مع أكبر مورديها للسلعة وهي شركة فيسيمبو-أفيسما الروسية، والتي تعد أكبر منتج لفلز التيتانيوم، حيث يقع مقرها في مدينة فيرخنيايا.

وأكد بيان شركة بوينغ اطمئنان الشركة لما لديها من مخزون، قائلا: "مخزوننا وتنوع مصادر التيتانيوم يوفران إمدادات كافية لإنتاج الطائرات".

وتعد روسيا أحد أهم مصادر معدن التيتانيوم والذي يستخدم في صناعات الطيران والبحرية والسيارات.

وقالت فيسيمبو-أفيسما الروسية في بيان إنها "تأسف" لتعليق العقود مع شريك قديم"، لافتة إلى أنها كانت تراقب الوضع في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم "وكنا مستعدين لهذه النتيجة".

ومع ذلك، لا توجد عقوبات حتى الآن على المورد الروسي، المملوك بنسبة 25% من قبل شركة روستيك الحكومية العملاقة.

ووفقًا لبيان فيسيمبو-أفيسما الروسية، يقوم مورد التيتانيوم الآن بإعادة توجيه سياسة المبيعات الخاصة به إلى الأسواق الأخرى.

في غضون ذلك، أشارت منافسة بوينغ الأوروبية، إيرباص إس إي، إنها تحصل على التيتانيوم مباشرة من روسيا ودول أخرى.

وقالت إيرباص: "هذا (التوريد) يتم وفقًا لجميع العقوبات ولوائح مراقبة الصادرات المعمول بها".

وكانت بوينغ قد أوضحت الشهر الماضي أنها ليست قلقة بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة؛ لأنها نوعت سلسلة التوريد المصنوعة من التيتانيوم منذ عام 2014، عندما عوقبت روسيا لضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.