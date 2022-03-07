بالفيديو.. ما هي خطة امريكا الحالية في سوريا ؟

العالم - خاص العالم

واوضح ملاذ مقداد في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (صدى سوريا) انه اولا تاريخيا منذ تاسيس امريكا ولها اطماع في المنطقة ومنذ حديث الرئيس الامريكي الاسبق دوايت أيزنهاور عن ملئ الفراغ كانت سوريا في المقدمة ونذكر ان اول الانقلابات التي حدث في سوريا في الخمسينيات كان المخطط لها السفارة الامريكية وبالتالي تاريخيا امريكا لها مصلحة في سوريا للهيمنة عليها والسيطرة عليها كما تهيمن على الدول العربية الاخري. ثانيا جيوبولتيكيا سوريا بحكم انها تواجه الكيان الصهيوني والاستراتيجية المعتمدة لدى امريكا في حماية الكيان الصهيوني اذا لها مصلحة في تطبيق استراتيجيتها الان الفوضى الخلاقة في سوريا ولذلك بدات الحرب على سوريا منذ 2010.

واضاف انه كان هناك لقاء صحفي مهم لرئيس لجنة العلاقات الامن القومي الامريكي في عهد الرئيس الامريكي الاسبق اوباما حيث صرح بانهم خسروا الرهان بازالة الحكومة السورية ولكن سيديموا امد الحرب. اذا استراتيجية امريكا في المنطقة عامة وسوريا عنوانها ادامة ادوات الحرب هذه الادامة وسائلها الاهم الحضور المباشر وسرقة ونهب وضرب البنية الاقتصادية السورية عامة وخاصة النفط.

وتابع ان النفط بشكل مباشر لان له اثرين اولا اثر مباشر على المواطن السوري والدولة السورية في منع عنه خيراته حيث ان سوريا تعتمد على النفط والغاز في منطقة الجزيرة السورية بنحو 85 الى 90% وهو ما يشكل اهمية ، ثانيا نتيجة شعور امريكا انه مضطرة لادامة حضورها فتريد هذا الاستنزاف للتعويض اولا ولفرض شكل من اشكال التقسيم في سوريا لخلق منافع اقتصادية لـ"قسد" المجموعة الارهابية العملية لامريكا.

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