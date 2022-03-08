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وصول 3456 أوكرانيا إلى "تل ابيب" منذ بداية العملية العسكرية

وصول 3456 أوكرانيا إلى
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطة السكان والهجرة التابعة للكيان الصهيوني، في تقرير لها صباح اليوم الثلاثاء، أن 3456 أوكرانيا وصلوا إلى البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

العالم-روسيا

وأوضحت وفق ما ذكرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن من بين هذا العدد تم رفض دخول 151، دون أن تذكر الأسباب.

وأضافت سلطة السكان والهجرة أنه منذ منتصف الليلة الماضية وصل 297 يحملون جوازات سفر أوكرانية إلى "إسرائيل" تم رفض دخول اثنين منهم.

وكانت الجلسة الأسبوعية للحكومة الصهيونية، التي عقدت أمس الأول (الأحد)، قد شهدت انقسامات كبيرة بين الوزراء على خلفية إلزام القادمين من أوكرانيا بدفع ضمانات مالية كشرط لدخولهم من مطار بن غوريون.

وقادت وزيرة النقل ميراف ميخائيلي ووزير الشتات نحمان شاي هجوما على وزيرة الداخلية أيليت شاكيد بسبب معاملة "إسرائيل" للاجئين من أوكرانيا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها أن الوزيرين "ينتقدان بشدة مطالبة "إسرائيل" للاجئين بإيداع ضمان بقيمة 10 آلاف شيكل (3081 دولار) عند دخولهم البلاد".

وقال الوزير شاي: "إننا نصنع سمعة سيئة لأنفسنا في جميع أنحاء العالم بهذه الضمانات. اللاجئون الذين فروا من الحرب يركضون حول مطار بن غوريون للبحث عن أجهزة الصرف الآلي".

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