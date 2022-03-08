أنجلينا جولي في اليمن.. تتحدث عن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم +فيديو

العالم - اليمن

وكتبت جولي : "لقد هبطت في عدن لمقابلة العائلات النازحة واللاجئين من أجل إظهار دعمي للشعب اليمني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل التواصل معهم، أنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضاً في أمسّ الحاجة إلى السلام".

وأضافت: "هي من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قتل أو جرح مدني كل ساعة عام 2022 وهناك أكثر من 20 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة وسط اقتصاد مدمر"،

وتابعت: "يستحق كل اللاجئين والمشردين من اليمن، وأفغانستان، والصومال وأوكرانيا، معاملة وحقوقاً متساوية".