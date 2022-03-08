الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

أنجلينا جولي في اليمن.. تتحدث عن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم +فيديو

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

كتبت سفيرة المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين النجمة "أنجلينا جولي"، في تغريدة في حسابها على "انستغرام" : "أنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضًا في أمس الحاجة إلى السلام".

العالم - اليمن

وكتبت جولي : "لقد هبطت في عدن لمقابلة العائلات النازحة واللاجئين من أجل إظهار دعمي للشعب اليمني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل التواصل معهم، أنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضاً في أمسّ الحاجة إلى السلام".

وأضافت: "هي من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قتل أو جرح مدني كل ساعة عام 2022 وهناك أكثر من 20 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة وسط اقتصاد مدمر"،

وتابعت: "يستحق كل اللاجئين والمشردين من اليمن، وأفغانستان، والصومال وأوكرانيا، معاملة وحقوقاً متساوية".

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

أنجلينا جولي تصل إلى اليمن في زيارة رسمية

تعرف على أول دعوة وجهتها انجلينا جولي قبل زيارتها إلى صنعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء .. 08 مارس 2022

حرس الثورة الاسلامية يطلق القمر الصناعي الجديد نور -2 إلى الفضاء

اوكرانيا وتداعيات الأمن الغذائي العالمي.. هل تكتسح المجاعة الارض؟

عمليات كربلاء تشرح خطة تأمين زيارة النصف من شعبان

أنجلينا جولي في اليمن.. تتحدث عن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم +فيديو

السعودية تبرم اتفاقا لتصنيع منظومة "ثاد" على أراضيها