النخالة: تفجير منازل رجال الجهاد الإسلامي في جنين لن يهدم إرادة شعبنا

العالم - فلسطين

وقال القائد النخالة في تصريح مقتضب: "سنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتى النصر إن شاء الله".

وفجّر جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا وهدم آخر، في بلدة السيلة الحارثية، غربي جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، ترافقها نحو 150 آلية، اقتحمت فجر الثلاثاء، بلدة السيلة الحارثية، وداهمت منازل الأسرى محمد وغيث وعمر جردات، الذين تتهمهم بالمشاركة في قتل مستوطن، في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأضافت، أن "قوات الاحتلال عمدت إلى زراعة المتفجرات في منزل الأسير محمد جردات، قبل أن تقدم على تفجيره، بالتزامن مع هدم قوة إسرائيلية أخرى، لشقة الأسير غيث جرادات".

وأخطرت قوات الاحتلال في 20 كانون أول/ديسمبر الماضي، أربع عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط خمسة من أفرادها في مقتل مستوطن إسرائيلي.