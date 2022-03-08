زيلينسكي يعلن أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

العالم-روسيا



سُئل زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة ABC الأمريكية، عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو.

وقال زيلينسكي: "بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فقدت الاهتمام بهذه القضية منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا. فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا".

وشدد على أن أوكرانيا لن "تركع على ركبتيها" لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء.

كما أكد زيلينسكي أن الدول الغربية مسؤولة عن الوفيات في أوكرانيا، التي ترفض إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات.

وبحسبه، فإن "اللوم في مقتل الناس في أوكرانيا يقع على عاتق روسيا، والمسؤولية، بما في ذلك على الدول الغربية".

في وقت سابق، قال إنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة.