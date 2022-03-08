الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

النظام البحريني يحيل 3 أفراد من عائلة معتقل رأي بينهم امرأة إلى المحكمة 

النظام البحريني يحيل 3 أفراد من عائلة معتقل رأي بينهم امرأة إلى المحكمة 
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أحال النظام البحريني معتقل الرأي "السيد محمود علي العلوي" وعميه المعتقلين "السيد جعفر والسيد رضي موسى العلوي" وزوجة عمه المواطنة "فضيلة عبد الرسول" إلى المحكمة.

العالم- البحرين

وقد حدد للأربعة أولى الجلسات في ١٥ مارس/ آذار 2022 على خلفية اتهامهم بالتستر على ابن شقيقهم بعد مزاعم هروبه من مستشفى الطب النفسي في فبراير/ شباط الماضي.

وكان النظام البحريني قد استدعى المواطنة "فضيلة عبد الرسول يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها "السيد رضي موسى العلوي" وشقيقه "السيد جعفر موسى العلوي" بتهمة التستر على ابن شقيقهما معتقل الرأي "السيد محمود السيد علي"، بادعاء هروبه من مستشفى الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامةالبحرينية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

وقد لقي اعتقال "المواطنة عبد الرسول" استنكارًا علمائيًا وشعبيًا وحقوقيًا واسعًا حيث طالب سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى بالإفراج الفوري عنها، وزارت الوفود العلمائية والشعبية عائلتها تضامنًا معها، وطالب المتظاهرون والمعتصمون في فعالياتهم بالإفراج عنها، واستنكر اعتقالها الجائر مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور "إبراهيم العرادي"، قبل أن يفرج عنها في الأول من مارس الجاري.

روابط ذات صلة

المعارضة البحرينية تناشد الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ السنكيس

هيومن رايتس تنتقد موقف بريطانيا من اعتقال الأطفال في البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإيرانية فرزانه فصيحي الثانية بمنافسات ألعاب القوى في بلغراد

جيش الاحتلال يحفر قبره بنفسه ويعيش دور العبودية الكاملة!

في ذكرى استشهاد غالية فرحات… أبناء الجولان المحتل يؤكدون مواصلتهم مسيرة المقاومة

النظام البحريني يحيل 3 أفراد من عائلة معتقل رأي بينهم امرأة إلى المحكمة 

العراق.. مجلس الوزراء يصوت على منحة مالية لهذه الفئات

هذا ما بحثه أمیرعبداللهیان وجاويش أوغلو خلال الاتصال الهاتفي