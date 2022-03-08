النظام البحريني يحيل 3 أفراد من عائلة معتقل رأي بينهم امرأة إلى المحكمة 

العالم- البحرين

وقد حدد للأربعة أولى الجلسات في ١٥ مارس/ آذار 2022 على خلفية اتهامهم بالتستر على ابن شقيقهم بعد مزاعم هروبه من مستشفى الطب النفسي في فبراير/ شباط الماضي.

وكان النظام البحريني قد استدعى المواطنة "فضيلة عبد الرسول يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها "السيد رضي موسى العلوي" وشقيقه "السيد جعفر موسى العلوي" بتهمة التستر على ابن شقيقهما معتقل الرأي "السيد محمود السيد علي"، بادعاء هروبه من مستشفى الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامةالبحرينية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

وقد لقي اعتقال "المواطنة عبد الرسول" استنكارًا علمائيًا وشعبيًا وحقوقيًا واسعًا حيث طالب سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى بالإفراج الفوري عنها، وزارت الوفود العلمائية والشعبية عائلتها تضامنًا معها، وطالب المتظاهرون والمعتصمون في فعالياتهم بالإفراج عنها، واستنكر اعتقالها الجائر مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور "إبراهيم العرادي"، قبل أن يفرج عنها في الأول من مارس الجاري.