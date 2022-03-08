احذر الأسباب التي تجعل منزلك بيئة خصبة لجذب الحشرات

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المياه الراكدة فى أرضيات المطبخ و الحمام

يؤدى انسكاب المياه التي تحدث على أرضية المطبخ. نتيجة لغسل الأطباق أو على أرضية الحمام. بعد استخدام الأحواض و الصنابير المياه. إلى وجود بيئة مناسبة لتجمع الدود والحشرات و الفطريات و العفن. لذلك يجب عليك بعد بعد غسيل المواعين و استخدام الحمامات. التخلص من الماء في الحوض بعد تنظيفه. وإخراج كل ما علق به من بقايا الطعام ومسح المطبخ.

سلة المهملات

يجب عليك التخلص من قمامة منزلك يوميا. و بصفة دورية و إخراج صندوق القمامة خارج المنزل و غلقه جيدا و بإحكام. و عدم تركه لأكثر من يوم لأن تراكم المخلفات في صندوق القمامة. دون التخلص منها .

تراكم الدهون و الأوساخ على جدران المطابخ

إن تراكم الأوساخ والدهون اللاصقة في قطع المطبخ و ثنايا السيراميك و الارضيات الخاصة به. تكون طبقة شمعية سميكة تعتبر بيئة رطبة وخصبة وغنية للحشرات. و خاصة النمل و الصراصير. لذا يجب التخلص من دهون المطبخ العالقة على الجدران و القطع و جوانب الأرضيات مره كل أسبوع على الأقل. عن طريق الليفه الخشنة و السلك المخصص.

بقايا الطعام

يجب التخلص فورا من بقايا الطعام و تغطية الأطباق جيدا و وضعها فى الثلاجة .. كما يجب غسل المواعين اولا بأول حتى لا تجذب الحشرات .. و نذكرك دائما بضرورة إغلاق البالوعات و فتحات الأحواض بالسدادات الخاصه بها. حتى لا تتسلل الحشرات منها .