الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

احذر الأسباب التي تجعل منزلك بيئة خصبة لجذب الحشرات

احذر الأسباب التي تجعل منزلك بيئة خصبة لجذب الحشرات
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

إن وجود حشرات داخل المنزل و ظهورها شيء غير مريح و مقلق للغاية. و في الكثير من الأحيان قد يتعرض منزلك إلى هجمة غريبة مفاجئة من الحشرات. و تصنع لها بيوتا غير مرئية. لذا تعرف أسباب تجعل منزلك بيئة خصبة لجذب الحشرات.

العالم-منوعات

المياه الراكدة فى أرضيات المطبخ و الحمام

يؤدى انسكاب المياه التي تحدث على أرضية المطبخ. نتيجة لغسل الأطباق أو على أرضية الحمام. بعد استخدام الأحواض و الصنابير المياه. إلى وجود بيئة مناسبة لتجمع الدود والحشرات و الفطريات و العفن. لذلك يجب عليك بعد بعد غسيل المواعين و استخدام الحمامات. التخلص من الماء في الحوض بعد تنظيفه. وإخراج كل ما علق به من بقايا الطعام ومسح المطبخ.

سلة المهملات

يجب عليك التخلص من قمامة منزلك يوميا. و بصفة دورية و إخراج صندوق القمامة خارج المنزل و غلقه جيدا و بإحكام. و عدم تركه لأكثر من يوم لأن تراكم المخلفات في صندوق القمامة. دون التخلص منها .

تراكم الدهون و الأوساخ على جدران المطابخ

إن تراكم الأوساخ والدهون اللاصقة في قطع المطبخ و ثنايا السيراميك و الارضيات الخاصة به. تكون طبقة شمعية سميكة تعتبر بيئة رطبة وخصبة وغنية للحشرات. و خاصة النمل و الصراصير. لذا يجب التخلص من دهون المطبخ العالقة على الجدران و القطع و جوانب الأرضيات مره كل أسبوع على الأقل. عن طريق الليفه الخشنة و السلك المخصص.

بقايا الطعام

يجب التخلص فورا من بقايا الطعام و تغطية الأطباق جيدا و وضعها فى الثلاجة .. كما يجب غسل المواعين اولا بأول حتى لا تجذب الحشرات .. و نذكرك دائما بضرورة إغلاق البالوعات و فتحات الأحواض بالسدادات الخاصه بها. حتى لا تتسلل الحشرات منها .

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بالفيديو.. خنافس تغزو مدينة أرجنتينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس خبراء القيادة في ايران يعقد اجتماعه التاسع

استمرار عمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب

بايدن سيعلن حظر النفط الروسي اليوم

خلال زيارة السيسي للرياض.. الرئيس المصري والملك السعودي يناقشان بعض القضايا

إيران.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج اللقاح بغرب آسيا

احذر الأسباب التي تجعل منزلك بيئة خصبة لجذب الحشرات