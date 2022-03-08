بايدن سيعلن حظر النفط الروسي اليوم

العالم - الأميركيتان

وأكدت قناة CNN الأمريكية، أن البيت الأبيض سيعلن اليوم حظرا على واردات النفط الروسي لأميركا.



وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفرض المزيد من العقوبات على موسكو وبيلاروسيا، بجانب التحذيرات الروسية من قفزة كبيرة في الأسعار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 3.68% لتصل إلى 127.75 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 2.93% لتصل إلى 122.9 دولار.



وقفزت أسعار النفط أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات الخام من روسيا.



يذكر أن روسيا حذرت أمس من أن أي قرار بحظر الواردات النفطية إلى أمريكا قد يرفع أسعار النفط إلى مستوى 300 دولار.