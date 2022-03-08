العالم - خاص بالعالم

مجلس خبراء القيادة في ايران يعقد اجتماعه التاسع في دورته الخامسة، اجتماع عام جمع 88 عضوا في مجلس خبراء القيادة تحت قبة المجلس.

الاوضاع الاقتصادية وهواجس الشعب الاقتصادية وكذلك برامج وخطط الحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية هي من ابرز محاور الاجتماع التاسع لمجلس خبراء القيادة.

وقال آية الله احمد جنتي ئيس مجلس خبراء القيادة في كلمته الافتتاحية انه يجب التفكير بالفقراء والاطياف المحرومة لا سيما في هذه الايام التي يجب التوصل فيها الى نتيجة عملية وترجمة الخطط المرسومة الى افعال في المجتمع.

وقال الشيخ جنتي: الاسر المحرومة تعاني وفي هذا المجال جب ان يسير اعضاء وعناصر الحكومة في مجال دعم المحرومين.

وشهدت الجلسة الاولى من المؤتمر تحليف الاعضاء الجدد المنتخبين في الانتخابات النصفية للمجلس، هذا واستمع المجلس لكلمة رئيس الجمهورية وخطط الحكومة لحل المشاكل المعيشية للشعب، والاجابة عن اسئلة الاعضاء في هذا المجال.

ويعتبر مجلس خبراء القيادة في ايران هيئة أساسية في نظام الجمهورية الإسلامية الذي عهد اليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في ايران والاشراف على عمله.

ويتألف هذا المجلس حاليا من 88 عضوا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها 8 سنوات.