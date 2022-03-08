بالفيديو.. انجاز جديد ومهم لحرس الثورة الإسلامية

العالم - خاص بالعالم

"نور-2" القمر الصناعي العسكري الإيراني يخترق الفضاء ويستقر في مداره حول الأرض ليسجل إنجازا آخر لحرس الثورة الإسلامية في عالم الفضاء.

القمر "نور-2" الذي أطلق بواسطة حامل الاقمار "قاصد" واستقر في مداره حول الارض على مسافة 500 كلم بنجاح هو ثاني قمر صناعي ايراني يتم وضعه في مدار قريب من الارض.

وقبل ذلك أطلق حرس الثورة الإسلامية القمر الصناعي "نور-1" إلى الفضاء في العام 2020 بإستخدام حامل الاقمار الصناعية من 3 مراحل وتم حقنه في مدار أرضي بطول 425 كيلومترا ولا يزال موجودا في مدار الأرض.

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور-2 دليل على انتصار إيران في معركة التكنولوجيا ضد الأعداء، مشيرا إلى أن إيران تعد اول دولة اسلامية تطلق قمرا صناعيا الى الفضاء وتضعه في المدار حول الارض.

وقال اللواء سلامي: إن هذا الإنجاز ليس عملا تكنولوجيا فقط بل هو تعبير عن التغلب على محاولات تكبيل إيران، فالجمهورية الإسلامية حولت هذه التنقية الى منتج ناجح.

قائد قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زاده شدد على إن ما حققه الحرس في مجال الفضاء تم بفضل الجهود الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسمح لايران بتجاوز المراحل التالية.

ومع إطلاق القمر الصناعي نور-2 تمتلك الجمهورية الإسلامية الايرانية الآن قمرين صناعيين عسكريين في مدار قريب من الأرض.