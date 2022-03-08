ترانزيت السلع عبر إيران لامس 12 مليار دولار بنمو 70%

العالم - إيران

وأضاف "مسعود خوانساري" في اجتماع هيئة ممثلي غرفة تجارة طهران اليوم الثلاثاء، أن ترانزيت السلع عبر إيران سجل نموا بنسبة 70 بالمئة على اساس سنوي، وبالرغم هذا المستوى الجيد غير أنه لا يتناسب مع مكانة إيران وموقعها الجغرافي.

من جهة ثانية بيّن أن حجم التجارة الخارجية للبلاد في الشهور الـ11 الاولى من السنة المالية الجارية بلغ 90 مليار دولار بنمو 38 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وأشار إلى الازمة الاوكرانية مبيّنا أن الصادرات غير النفطية الإيرانية لروسيا في الفترة المذكورة بلغت 539 مليون دولار بمقابل واردات 1.045 مليار دولار من السلع، كما تم تصدير 67 مليون دولار إلى اوكرانيا واستيراد 45 مليون دولار منها.