وفد إسرائيلي يزور الأردن لمتابعة صفقة "إعلان النوايا"

العالم - الإحتلال

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات الأردنية المعنية بشأن ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية.

وأضافت القناة أنه لأول مرة منذ التوقيع الأولي لـ"إعلان النوايا" سيصل وفد من وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى العاصمة عمان خلال مارس/ آذار الجاري.

وتابعت "سيدفع الوفد المشاريع المفترض تنفيذها بشكل متزامن، بناء حقل الطاقة الشمسية في الأردن وبناء محطة تحلية المياه في كيان الإحتلال".

ويدور الحديث عن إنشاء حقل للطاقة الشمسية في الأردن بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل الكهرباء إلى إسرائيل، وإنشاء محطة لتحلية المياه في الكيان الصهيوني من المفترض أن تزود الأردنيين بالمياه.

وسيعقد الوفد الإسرائيلي اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي الطاقة والمياه الأردنية وكذلك مع ممثلين عن الإمارات، وفق المصدر ذاته.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال كارين الحرار "إعلان نوايا" في دبي مع وزير المياه والري الأردني محمد النجار، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق "على يبيع الأردن لكيان الاسرائيلي من حقل للطاقة الشمسية تمول الإمارات إنشاءه 600 ميغاوات، وستبيع الاختلال للأردن 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة التي يسرقها من فلسطين".

وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

لكن وزارة المياه الأردنية قالت إن الإعلان يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال عام 2022، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه "لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا"، و"لن يُنفذ من دون الحصول على هذه الكمية من المياه"، على حد تعبيرها.