الجيش اللبناني يعلن انتهاء مهمته بمفاوضات "الترسيم" مع الكيان الصهيوني

العالم - لبنان

و أضاف وكما أعلنتُ سابقًا منذ نحو عام، ولاحقًا عبر بيان رسمي، أنّ المؤسّسة العسكريّة هي مع أيِّ قرار تتّخذه السّلطة السّياسيّة في موضوع التّرسيم، وبالتّالي فنحن غير معنيّين بأيّ تحاليل إعلاميّة أو مواقف تصدر بهذا الشأن وتزجّ اسم المؤسّسة، زاعمةً أنّها أجواء القيادة. وبيّن أنّ موقفنا الرّسمي أُعلنه شخصيًّا، أو يصدر عبر بيان من مديرية التوجيه حصرًا. ليس لدينا ازدواجيّة في المواقف كما يدَّعي بعض من يسعى إلى استغلال هذا الموضوع لأهداف شخصيّة وسياسيّة.

وخلال تفقّده فوج مغاوير البحر في عمشيت شمال بيروت، إلى أنّ المؤسسة العسكرية لا تزال متماسكة وقادرة على القيام بدورها رغم كلّ التّحدّيات، والفضل يعود لكم، لإصراركم على الصّمود ومواجهة الأزمات بعزيمة ووفاء.

وأكّد أنّه ليس أمامنا سوى خيار واحد، وهو البقاء في وطننا، لن نتركه مهما اشتدّت الصّعاب. سنبقى على عهدنا في حمايته إلى حين اجتياز هذه الأزمة، الّتي هي أصعب من الحروب والمعارك العسكريّة، ولكن أنتم تدرّبتم على مواجهة الصّعاب والتّحدّيات، فلا تفقدوا الثّقة والأمل.