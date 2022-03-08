الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
١٠:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إدارة بايدن: لم نطلب من الأوروبيين حظر استيراد الطاقة من روسيا

إدارة بايدن: لم نطلب من الأوروبيين حظر استيراد الطاقة من روسيا
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لم تطلب من الحلفاء الأوربيين التخلي عن النفط والغاز الروسيين على غرار الولايات المتحدة، محملة روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين.

العالم-الامريكيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "لم نتوقع ولم نطلب منهم اتخاذ نفس الخطوات التي أعلنا صباح اليوم. لديهم إمكانيات أخرى وطاقات أخرى تختلف عن تلك التي توجد لدينا".

كما اعتبرت بساكي أن "الأمريكيين يدفعون أكثر في محطات التزود بالوقود بسبب تصرفات" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجددت بساكي: "ما يحدث هو قفزة للأسعار ناجمة عن أعمال بوتين وليس عقوباتنا".

وأوضحت أن على المواطنين الأمريكيين ممارسة الضغط ليس على حكومة البلاد وإنما على شركات النفط مطالبين إياها "بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا في إطار الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

روابط ذات صلة

بريطانيا: سنوقف استيراد النفط من روسيا قبل نهاية 2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إدارة بايدن: لم نطلب من الأوروبيين حظر استيراد الطاقة من روسيا

بريطانيا: سنوقف استيراد النفط من روسيا قبل نهاية 2022

واشنطن: لن نقيم منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لهذا السبب

العفو الدولية تطالب السيسي بالتدخل للإفراج عن 10 نوبيين محتجزين في السعودية

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية على جنوب نابلس

أمريكا فشلت عسكريا في اليمن فاتجهت نحو سياسة التجويع والحصار