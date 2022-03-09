سوریا تحذر من تحول أوكرانيا إلى "إدلب أوروبية كبيرة"

العالم-سوريا

وعلق حداد على إنشاء فيلق أجنبي في أوكرانيا قائلا: "من الضروري إدراك هذا الخطر الذي يلوح في الأفق والذي يسعى إلى تحويل أوكرانيا إلى إدلب أوروبية كبيرة، وأنه يشكل تهديدا للأمن الروسي والأوروبي وحتى العالمي".

وأكد السفير السوري أنه من خلال مثل هذه الأعمال، تسمح كييف مدعومة من الغرب، للإرهابيين بالتسلل إلى أوروبا وتمنحهم حرية التصرف.

وشدد السفير على أن هذه القوات التي تحمل أسلحة الناتو في أيديها، تستخدم لإرضاء المصالح السياسية للدول الغربية التي ما زالت غير قادرة على إدراك الخطر الذي تشكله مثل هذه الممارسات على العالم والحضارة الإنسانية.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن بدء تشكيل ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن بلاده سجلت 20 ألف طلب من المتطوعين من 52 دولة في العالم.