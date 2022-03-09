صنعاء: الحصار يأتي نتيجة عجز العدوان عن تحقيق أي انتصار ميداني

العالم - اليمن

وأوضح وزير الإعلام في اتصال له مع قناة المسيرة اليمنية، أن الحصار يأتي نتيجة عجز قوى العدوان عن تحقيق أي انتصار عسكري ميداني، مؤكدا أن الشعب اليمني يعاني نتيجة عدم وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على التصاريح الأممية.

وقل الشامي ” دبة البنزين يمكن أن تصل إلى المستهلك في صنعاء وغيرها بقرابة 9900 ريال إذا كانت الحمولة تصل عبر ميناء الحديدة، بينما الآن كلفتها 15500 ريال لأنها تأتي إلى عدن وعبر منظومة تجار متآمرة مع قوى العدوان”.

ولفت إلى أن العدو يحاول أن يجعل الشعب اليمني مستاء من حكومة صنعاء، لكن الخروج الجماهيري الكبير أكد وقوف الشعب إلى جانب قيادته.

وأكد الشامي أن الأمم المتحدة أغمضت عينيها عما يجري في اليمن من قتل وحصار وتجويع.. مضيفا أن وضع العدوان عندما يتأزم وعندما تحقق قواتنا انتصارات ميدانية أو ضربات في عمق العدو تتحرك الأمم المتحدة للقيام بجولات ولقاءات.

كما أكد أن حكومة الانقاذ لا تعول على الأمم المتحدة ولا على خطواتها السياسية، فنحن ندرك أنهم يدارون بمال خليجي وقرار أمريكي ولو كانت الأمم المتحدة ومنظماتها قادرة على إنصاف أحد لكانت أعادت للشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة منذ عشرات السنين.