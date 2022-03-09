الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. زيارة هرتسوغ لتركيا بين الأهداف المعلنة والخفية

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

يزور رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، إسحاق هرتسوغ، تركيا، اليوم الأربعاء، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي أكبر زيارة "إسرائيلية" منذ عام 2008.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان زيارة هرتسوغ لأنقرة تعتبر أول زيارة لرئيس اسرائيلي لتركيا منذ 18 عام وتأتي لاعادة العلاقات الثنائية بشكل فعلي.

وتوقع مراسل قناة العالم الاعلان عن تبادل السفراء بين الجانبين بعد الزيارة.

وبدأت هذه الخطوة التطبيعية بعد فوز هرتسوغ برئاسة كيان الاحتلال، عندما هنأه اردوغان في اتصال هاتفي، ثم استمرت الاتصالات وبدأت الوفود تتزاور من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بشكل معلن.

وتدعي السلطات التركية ان الزيارة تأتي لأهداف اقتصادية الا ان الاوسط التركية تؤكد ان الهدف من الزيارة سياسي وجميع المحاولات تصب نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين.

روابط ذات صلة

من كيان إرهابي إلى أهم شريك تجاري.. "إسرائيل" في عيون تركيا

الرئيس الاسرائيلي يزور تركيا علی وقع غضب وتنديد شعبي

رئيس الكيان الإسرائيلي يتوجه الى تركيا غدا الأربعاء

ما الذي يأخذه ويعطيه اردوغان في مصالحته مع الاحتلال الاسرائيلي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. لماذا يسمى ما يجري في اوكرانيا صراعاً وليس حرباً.. ماذا تخبئ؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-03-2022

انفوغرافيك.. أبرز مواقف اميركا منذ بدء الأزمة الأوكرانية

شاهد.. زيارة هرتسوغ لتركيا بين الأهداف المعلنة والخفية

الجهاد الإسلامي تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال وتدعو للالتفاف حول المقاومة

إيران وأوزبكستان توقعان وثيقة للتعاون الأمني المشترك