شاهد.. زيارة هرتسوغ لتركيا بين الأهداف المعلنة والخفية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان زيارة هرتسوغ لأنقرة تعتبر أول زيارة لرئيس اسرائيلي لتركيا منذ 18 عام وتأتي لاعادة العلاقات الثنائية بشكل فعلي.

وتوقع مراسل قناة العالم الاعلان عن تبادل السفراء بين الجانبين بعد الزيارة.

وبدأت هذه الخطوة التطبيعية بعد فوز هرتسوغ برئاسة كيان الاحتلال، عندما هنأه اردوغان في اتصال هاتفي، ثم استمرت الاتصالات وبدأت الوفود تتزاور من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بشكل معلن.

وتدعي السلطات التركية ان الزيارة تأتي لأهداف اقتصادية الا ان الاوسط التركية تؤكد ان الهدف من الزيارة سياسي وجميع المحاولات تصب نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين.