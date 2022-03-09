شاهد: الفرصة الاخيرة لهروب الأوكرانيين من العاصمة كييف

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت الولايات المتحدة إن رتلاً روسياً جديداً يتقدم نحو كييف من شمال شرق العاصمة الأوكرانية، في سياق التحضير لدخولها.

اما روسيا فاعلنت بدورها انها ستلتزم مجدداً في بعض أنحاء أوكرانيا بوقف إطلاق النار، مؤكدة استعدادها لتوفير ممرات إنسانية للراغبين بالمغادرة من كييف وأربع مدن أوكرانية أخرى، هي تشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

وبالرغم من نجاج المدنيين الهروب من مدينة سومي المحاصرة شمالي البلاد عبر الممر الروسي، الا ان الحكومة الأوكرانية عارضت باقي المررات، متهمة القوات الروسية بقصف طريق إجلاء آخر من ماريوبول جنوبي البلاد الذي تشهد اوضاعا انسانية مروعة بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واعلنت اللجنة ان الكهرباء والطعام ومياه الشرب تنفد بسرعة لدى سكان هذه المدينة الساحلية.

ومع تدفق المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا عبر الحدود البولندية والرومانية، رفضت الولايات المتحدة اقتراح بولندا وضع طائراتها المقاتلة من طراز ميغ- تسعة وعشرين تحت تصرف واشنطن في قاعدة بألمانيا استجابةً لدعوة أوكرانيا للحصول على مقاتلات حربية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي:"إنّ احتمال مغادرة المقاتلات من قاعدة أميركية في ألمانيا لتُحلِّق في المجال الجوي المتنازعِ عليه مع روسيا فوق أوكرانيا يثيرُ مخاوف جديةً لدى حلفِ شمالِ الأطلسي. لكننا سنواصل التشاور مع بولندا وبقية الحلفاء في الناتو بشأنِ هذه القضية والقضايا اللوجستية الأخرى".

بالمقابل خرج الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصريحات خلال مقابلة مع محطة "إيه بي سي" الأميركية، اعاد فيها استياءه من حلفائه الغربيين الذين تخلوا عن بلاده، الا انه اعلن بشكل مفاجئ ان كييف لم تعد مهتمة بالانضمام الى النيتو الذي يخشى مواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي:"ان الغرب لم يفوا بوعودهم لبلادنا وهم مسؤولون عن مقتل المدنيين لعدم فرض حظر الطيران. ان اوكرانيا لم تعد مهتمة بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا. ونحن مستعدون لتسوية حول وضع المناطق الانفصالية مع روسيا".

وتستمر القوات الروسية بالانتشار حول المدن الكبيرة وبتكثيف عمليات القصف في اليوم الرابع عشر من الهجوم وفق الحكومة الأوكرانية التي تفيد احيانا بأنها تنجح بصد الهجمات الروسية على بعض المناطق منها مدينة ايزوم شرق البلاد، الا ان مسلسل اخفاقاتها التي بدأ من خيرسون يستمر ليشمل مدينة زاباروجيا التي بات معظمها تحت سيطرة القوات الروسية بحسب السلطات المحلية، وتُحبس الانفاس لموعد بدء غزو العاصمة الاوكرانية كييف.