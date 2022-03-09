أميركا تغطي هزيمتها في أفغانستان عبر لفت الأنظار إلى أوكرانيا

العالم - روسيا

وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده عصر اليوم الأربعاء، قال "جاغاريان"، إنه "يتعيّن على أميركا تقديم ضمانات بأن التعاون بين إيران وروسيا في إطار الاتفاق النووي وخارجه، لن يتعرقل بل يواصل المضي، رغم العقوبات المفروضة على موسكو".

وعن الوضع الأوكراني الراهن أكد أن "واشنطن تريد التضليل على الهزيمة التي تكبدتها في أفغانستان، وذلك عبر لفت أنظار العالم إلى أوكرانيا"؛ لافتا أن "أميركا اتخذت جانب الصمت إزاء معاناة الشعوب في سوريا وأفغانستان والعراق".

وحول الشائعات التي يروج لها الإعلام الغربي، من أن "روسيا تحاول منع التوصل إلى اتفاق بين إيران ودول مجموعة 4+1"، قال: لقد سمعنا الكثير من الأصوات المتباينة التي تتهم روسيا "بعدم الرغبة في حسم المفاوضات".

وأضاف: روسيا لطالما تبنت موقفا إيجابيا على مرّ السنوات الماضية، إن كان مع بداية إبرام الاتفاق النووي أو خلال المفاوضات.

وتابع جاغاريان: عندما انسحب "ترامب" والجمهوريون من الاتفاق النووي، واصلت روسيا التزامها بهذا الاتفاق، والكل يعلم أن "اوليانوف" (مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا) كان آنذاك خير مصدر لتلقي المعلومات من العاصمة النمساوية، وقد لعب دورا بناء في هذا الخصوص.