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فوائد كبيرة لمضغ القرنفل المجفف على الريق

فوائد كبيرة لمضغ القرنفل المجفف على الريق
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة يوليا شاروفا خبيرة التغذية الروسية، أن مضغ القرنفل المجفف على الريق، يساعد الجسم على مكافحة الطفيليات الكيسية ويخفض من الحموضة وينعش التنفس.

العالم - منوعات

وفي حديث لوكالة نوفوستي الروسية نصحت الخبيرة بضرورة مضغ 3-4 قطع من القرنفل المجفف جيدا على الريق.

وأضافت : "بما أن الطفيليات موجودة في جسم كل إنسان، لذلك يجب منع تكاثرها. والقرنفل المجفف يساعد جيدا في هذه الحالة ويزيل أكياسها".

وتابعت : إن خليط القرنفل المجفف ومنتجات الحليب يحمي الأطفال من تراكم المخاط في جسمهم. ويفضل طحن القرنفل المجفف ومن ثم خلطه بمنتجات الألبان ومن ثم تناولها.

واستطردت قائلا :"تسبب منتجات الألبان تراكم المخاط. والمخاط أرضية خصبة لتكاثر الفيروسات والطفيليات والبكتيريا. فمثلا في الصيف عادة يتناول الصغار والكبار الآيس كريم ( البوظة) ما يؤدي إلى تراكم المخاط في الجسم خلال فصل الصيف، وفي الخريف تنشأ بيئة جيدة لإفراز المخاط المتراكم، ما يؤدي إلى ظهور السعال والزكام وما إلى ذلك. وهنا من المهم أن نعلم أن لمنتجات الألبان ترياقا. والقرنفل المجفف هو هذا الترياق. لذلك أنصح بطحنه وإضافته لهذه المنتجات ليبدأ الترياق عمله داخل الجسم".

ويذكر أن علماء أمريكيين، أثبتوا أن للقرنفل المجفف خصائص مطهرة وأن الزيوت الطيارة الموجودة فيه تؤثر إيجابيا في الجهاز الهضمي وتمنع انتشار الفيروسات والبكتيريا المسببة للاتهابات الحلق واللثة والفم وأمراض أخرى.

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