طيران العدوان يشن 25 غارة جوية على محافظات يمنية

العالم - اليمن

مصدر أمني أوضح أن طيران العدوان شن 13 غارة جوية على مديرية حرض وغارتين على منطقة بني حسن في مديرية عبس بحجة .

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديريتي الجوبة ومدغل بمأرب وغارتين على منطقة اللبنات في مدرية الحزم ومنطقة الظهرة في مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على الأجاشر والبقع قالة نجران.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 151 خرقا لاتفاق التهدئة بينها استحداث تحصينات في الجبلية و حيس و تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، 24 خرقا بقصف مدفعي لعدد 135 قذيفة و 111 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

الجدير بالذكر أن اعتداءات الجيش السعودي على المدنيين في مديريتي شدا ومنبه بصعدة أدت إلى استشهاد وإصابة تسعة مواطنين.