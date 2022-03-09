الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 09-03-2022

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 09-03-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... تحركات مكوكية للمعارضة والحكومة الباكستانية لاستقطاب الحلفاء

بعثة الاتحاد الأوروبي تصل اليمن لبحث مجالات التعاون الانساني

رئيسي يهنىء خاجاطوريان لمناسبة انتخابه رئيسا لأرمينيا

المشاط يوجه بسرعة استكمال التخطيط الحضري بالمحافظات

بالفيديو... أمريكا ترفض عرض بولندا منح أوكرانيا مقاتلات حربية

بالفيديو... إيرانيون: الثأر لدماء الشهداء مفصول تماما عن أي طاولة مفاوضات