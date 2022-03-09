المشاط يوجه بسرعة استكمال التخطيط الحضري بالمحافظات

العالم - اليمن

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بالهيئة العامة للأراضي وما قطعته من خطوات في مجال التخطيط العمراني والصعوبات التي توجهها، وخطتها للعام الجاري.

وخلال اللقاء، وجه الرئيس المشاط، هيئة الأراضي بسرعة استكمال التخطيط الحضري في كل المحافظات لتجاوز الإشكاليات التي حصلت خلال الفترات الماضية نتيجة البناء العشوائي.

وأكد على أهمية التركيز على تهيئة أراضي للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل.

وشدد الرئيس المشاط، على أهمية توثيق أراضي الدولة والمواطنين، والتعاون مع هيئة الأوقاف في توثيق أراضي وممتلكات الأوقاف.

ووجه بتحديث لوائح الهيئة العامة للأراضي بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.