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الخارجية الايرانية تشكل لجنة للشؤون القنصلية للايرانيين المقيمين في اوكرانيا

الخارجية الايرانية تشكل لجنة للشؤون القنصلية للايرانيين المقيمين في اوكرانيا
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

صادقت وزارة الخارجية الايرانية خلال اجتماع اللجنة الخاصة بأوكرانيا على تشكيل لجنة الشؤون القنصلية للايرانيين المقيمين في اوكرانيا، ضمن طاولة الخدمات القنصلية، اضافة الى اتخاذ القرار لتسهيل عودة الرعايا الايرانيين بالتعاون مع مصلحة الجمارك.

العالم - ايران

وعقدت اللجنة الخاصة بأوكرانيا بوزارة الخارجية الايرانية اجتماعها مساء الاربعاء بحضور الوزير حسين امير عبداللهيان ومشاركة مدراء الاقسام المعنية بوزارة الخارجية، حيث تم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الازمة الاوكرانية وأوضاع الايرانيين المقيمين في هذا البلد، بمن فيهم الايرانيين الذين اضطروا بسبب تصاعد الازمة لمغادرة اوكرانيا الى دول الجوار.

وخلال الاجتماع، قدم الوفد الايراني المبعوث الى دول الجوار الاوكراني، والذي يترأسه محمد فتحعلي مساعد وزير الخارجية في الشؤون الادارية والمالية، تقريرا عن زيارته التفقدية للمنطقة واحتياجات الايرانيين المقيمين في اوكرانيا للعودة الى ايران، وعلى ضوء التقرير تمت المصادقة على بعض المقترحات لتحسين وضع الايرانيين المقيمين في أوكرانيا.

وخلال الاجتماع تمت المصادقة على تشكيل لجنة الشؤون القنصلية للايرانيين المقيمين في اوكرانيا بهدف تسريع متابعة شؤون هؤلاء المواطنين وتسهيلها وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة مجانا لتسهيل عودتهم الى الوطن. كما تقرر تسهيل عودة الايرانيين المقيمين في أوكرانيا الى ايران بالتعاون مع مصلحة الجمارك الايرانية.

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الخارجية الايرانية تشكل لجنة للشؤون القنصلية للايرانيين المقيمين في اوكرانيا

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