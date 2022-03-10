استشهاد وإصابة 9 مدنيين لدى قصف سعودي على صعدة

العالم - اليمن

وأكد مصدر أمني لموقع "انصارالله"، استشهاد مواطن يمني في قصف مدفعي للعدوان السعودي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، مضيفا أن العدو السعودي استهدف منطقة الرقو في ذات المديرية بالأسلحة الرشاشة ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة.

وأضاف المصدر أن العدو السعودي عاود استهداف مديريتي منبه وشدا الحدوديتين بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين بينهم مهاجر أفريقي.

وأدان المصدر الجرائم البشعة للجيش السعودي، لافتا إلى أن جرائم اليوم ارتكبت بعد يوم من إصابة 12 مواطنا في مناطق متفرقة في مديرية منبه بصعدة.