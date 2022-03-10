تمهيدا للقاء الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا.. أوغلو يلتقي لافروف وكوليبا

العالم-تركيا

وغرد وزير الخارجية التركي على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" كاتبا: "قبل الاجتماع الثلاثي عقدنا اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا".

ويلتقي أوغلو وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل ساعات من المفاوضات المعلنة بين الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع الثلاثي خلال الساعة 11 صباحا بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيتوجه، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا.

وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، "من المقرر، أن يتوجه الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى تركيا اليوم"، وأضافت، "من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا في أنطاليا".