أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 10 مارس 2022

جمهوري اسلامي ..

إحتجاجات شعبية غاضبة في المدن التركية تنديدا بزيارة رئيس الكيان الصهيوني

سياست روز ..

أجواء غضب عارم في الشارع التركي ضد خيانة أردوغان للقضية الفلسطينية

ابتكار ..

إطلاق القمر الصناعي نور إثنين رمز لإنتصار الشعب الإيراني على الأعداء بحرب الحظر

آرمان ملي ..

المتحدث بإسم الكرملين .. أمريكا تشن حربا إقتصادية شاملة على روسيا

آفتاب يزد ..

رئيسة وزراء السويد تحذر من أن الإنضمام لعضوية الناتو يعرض الأمن الأوروبي للخطر

ايران ...

هجوم بالقذائف الصاروخية على قاعدة أمريكية بمنطقة آبار النفط بشرق سوريا

جوان ..

أمريكا تلقي بمسؤولية تجميد مفاوضات فيينا لإحياء الإتفاق النووي على عاتق روسيا

خراسان ..

الحرب في أوكرانيا , دماء ودمار وتشريد وسط آفاق ضعيفة لمفاوضات وجهود إيقافها

كيهان ..

حرب عقوبات بين بوتين وبايدن وقفزة تاريخية في أسعار البنزين بأمريكا

عصر ايرانيان ..

إزدواجية معايير حقوق الإنسان على صعيد التعامل مع الأزمتين بـأوكرانيا واليمن ..

جام جم ..

أردوغان يستقبل رئيس الكيان الصهيوني بحفاوة بالغة مادا له السجادة الحمراء بأنقرة

قدس ..

الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته التي أدت لإستشهاد إثنين من حماة الحرم بسوريا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في الازمة الاوكرانية في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الحرب الأوكرانية والإحتمالات المستقبلية ) ..الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا ستترك بصماتها العميقة على الاجواء والمعادلات الدولية وعلى الجغرافيا السياسية في اوروبا والعالم وبغض النظر عن اسبابها وفيما اذا كان الحق لهذا الجانب او ذاك.

إن القوى الغربية تتفادى الإنزلاق في الحرب الأوكرانية مباشرة مكتفية بشن حرب إقتصادية شاملة على روسيا ان ما يريده الغرب هو انهاك روسيا ميدانيا باوكرانيا بارسال المزيد من السلاح للمقاومة الاوكرانية مع العمل في نفس الوقت على شن حرب اقتصادية وتجارية وحتى في المجالات الاجتماعية والدبلوماسية والرياضية ايضا على روسيا.

والحقيقة هي ان الغرب الذي لا يريد دخول حرب مباشرة مع روسيا يحاربها اقتصاديا وتجاريا في رهان على تبلور تداعيات اقتصادية ومعيشية تشكل ضغوطا على الرئيس الروسي في الداخل ,وكل ذلك

باطار توقعات حد ادنى غربية , وتوقعات حد اعلى لا تستبعد وقوع انقلاب عسكري ضد الرئيس الروسي بسبب تاثيرات العقوبات الاقتصادية وتفاعلات الحرب باوكرانيا .

ولكن كل هذا هو ما يحلم به ويخطط له الغرب, الا ان للقيادة الروسية رؤيتها الخاصة ولها خططها التي تاخذ كل هذه السيناريوهات الغربية بعين الاعتبار بالتاكيد. .

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت عن اقتراح بشأن حل الازمة الاوكرانية في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول ( ما السبيل لوقف الحرب الأوكرانية ؟ ) .. قد تكون هناك خيارت مختلف لحل الازمة الاوكرانية لكل منها ايجابياته وسلبياته الخاصة , الا ان الخيار الافضل لتحقيق هذا الهدف مع ضمان كرامة كل الاطراف هو احترام روسيا لسيادة اوكرانيا وقبول موسكو بمنح كييف حقوق ادارة ذاتية واسعة النطاق للقرم ولمنطقتي دنيتسك ولوهانسك بدلا من انفصال هذه المناطق , وكل ذلك مقابل ..

إلتزام أوكرانيا بمبدأ الوقوف على الحياد والإمتناع عن الإنضمام للناتو وتقديم ضمانات لروسيا بعدم حيازة أسلحة هجومية وكذلك تقديم اوكرانيا ضمانات لروسيا بعدم انتهاج اية سياسات عدائية.

ان مثل هذا الخيار سيضمن تحقيق كل شروط موسكو وسيضع حدا لاية تهديدات غربية لروسيا كما سيضمن حقوق الاوكرانيين من اصول روسية وبالطبع لن يكون اقناع موسكو المرتابة تماما من اوكرانيا والغرب امرا سهلا ابدا الا ان التمعن في مثل هذا الاقتراح سيوضح امتيازاته العديدة لروسيا على صعيد الامن الاوروبي والى جانب حل المشاكل مع اوكرانيا هذا الى جانب سحب الذرائع الغربية التي تبررشن حرب اقتصادية شاملة على روسيا , حربا قد تؤدى لمضاعفات خطيرة في الداخل الروسي.

جوان ..

في الشان اليمني كتبت صحيفة جوان في مقالها (الإمارات ومشروع تقطيع أوصال اليمن )... تتحرك الامارات في مسار يستهدف ابتلاع اراض يمنية وليس مجرد احتلالها , فتصريحات مستشار ولي عهد ابو ظبي الاخيرة عكست وجود مخطط اماراتي لضم اراض يمنية , فهذا المسؤول الامارتي ادعا بان سكان جزيرة سقطرى اليمنية بالبحر الاحمر يتمنون بان تصبح الجزيرة الامارة الثامنة للامارات العربية المتحدة.

إن الإمارات تخطط منذ بداية شن التحالف السعودي حربه على اليمن لضم جزر يمنية بالبحر الأحمر أبرزها سقطرى كما تعمل على دفع اليمن في متاهات التقسيم لفرض نفوذها بما يضمن تحقيق هدفها بابتلاع هذه الجزر لتحثق اهداف اقتصادية واستراتيجية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني الذي له اهدافه الاستراتيجية العدونية الخاصة به بدوره .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهور اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( الضمانات الروسية وضرورة إعادة تقييم علاقاتنا الخارجية )..ان مطالبة وزير الخارجية الروسي بضمانات من امريكا لاعفاء علاقات روسيا التجارية والاقتصادية مع ايران من العقوبات المفروضة على روسيا بشأن اوكرانيا , تضع عقبة كأداء في طريق مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي .

نعم هذه المطالبة الروسية بضمانات تعكس مخاوف موسكو من العقوبات لكنها تجعل من مفاوضات فيينا رهينة موازناتها مع الغرب فروسيا تحاول تحسين موقفها التفاوضي مع الغرب بشأن الحرب التي تشنها على اوكرانيا والعقوبات الغربية التي ترتبط بهذه الحرب ولكن المشكلة هنا هي ان هذا الموقف الروسي يأتي على حساب مصالح ايران الوطنية بمفاوضات فيينا, والاجدر بروسيا التركيز على ايجاد حلول لمشاكلها مع القوى الغربية وباوكرانيا في اطار علاقاتها وموازناتها مع هذه القوى في المسرح الاوروبي نفسه , والامتناع عن ربط هذه القضايا بمفاوضات فينا والاتفاق النووي .

خراسان...

حول زيارة رئيس الكيان الصهيوني لتركيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( زيارة هرتسوغ ولعبة أردوغان المزدوجة ).. ان زيارة رئيس الكيان الصهيوني" اسحاق هرتسوغ" لانقرة تاتي بدعوة رسمية من قبل نظيره التركي رجب طيب اردوغان نفسه الامر الذي يسلط الاضواء بشكل كبير على عمق واقع ازدواجية سياسة اردوغان الذي يتحدث طارحا شعرات بدعم القضية الفلسطينية وكأنه اكثر فلسطينيتا من حركة حماس نفسها وذلك في الوقت الذي يشد فيه على يد رئيس الكيان الصهيوني .

إن أردوغان ينادي بالدفاع عن القضية الفلسطينية لكنه يصف زيارة هرتسوغ بأنها مشيئة إلهية لتعزيز العلاقات مع "إسرائيل" واردوغان المدافع عن القضية الفلسطينية الذي وصف بالامس تطبيع نظم خليجية مع الكيان بالخيانة للقضية الفلسطينية , فرش اليوم سجادة حمراء لضيفه رئيس الكيان الصهيوني بانقرة .

ان اردوغان شخصية براغماتية تطلق شعارات لتحقيق طموحات بزعامات ومناطق نفوذ هنا وتتحرك في اتجاه متناقض تماما بنفس الوقت لحصد منافع اقتصادية وتجارية هناك.