الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وقعت اثنائها اشتباكات

الاحتلال يشن خملة اعتقالات تطال 42 في الضفة والقدس

الاحتلال يشن خملة اعتقالات تطال 42 في الضفة والقدس
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية والقدس، منهم نائب بالمجلس التشريعي وقيادات بحركة حماس.

العالم - فلسطين

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 42 مواطنًا في مختلف محافظات الضفة الغربية، بعد أن داهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، منهم 6 من بلدة سلواد شرق رام الله، هم الأسير المحرر بسام حماد والد الشهيد “أنس” (وذلك قبل أن تفرج عنه لاحقًا)، فريد النجار، قاسم رياض، لؤي فارس، عبد الرحمن حبش، محمد حبش.

كما اعتقلت الشاب سالم قطش من بلدة يبرود، ورائد حامد من بيتين شرق رام الله، ومن غربها في بيت ريما اعتقل الأسيرين المحررين عبد الرحمن الريماوي، ووسام الأسمر.

واعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من يطا جنوب الخليل، منهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس خليل ربعي (أفرج عنه لاحقًا)، إلى جانب: ناصر ربعي، فضل الجبارين، جبرائيل العمور، فادي العمور، وشقيقه محمد العمور، سامر الدبابسة، يحيى أبو صبحة، زكريا أبو فنار.

واعتقل من السموع جنوب الخليل، المواطن حمزة الرواشدة.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين، هم: محمد جمعة، سليم رضوان، معاذ رضوان، صلاح سويدان، عادل دحبور، محمد رضوان، محمود سلامة، مصطفى عناية.

وفي بيت لحم، اعتقل 5 مواطنين، منهم الأسير المحرر محمد أبو عكر، وعدي هماش وكلاهما من مخيم الدهيشة، كما اعتقل 3 من مخيم عايدة، هم: عمر عزية، فاروق بدير، ليث أبو عكر.

وأفادت مصادر محلية ببيت لحم، أن قوات الاحتلال أصابت شابًّا بعيار ناري من نوع “توتو” في الساق، خلال اقتحامها المدينة.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي ردت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة جبع جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، منهم 4 أشقاء من عائلة غنام.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عزام عنون.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شاهد..كيان الإحتلال يعتقل قياديا ضريرا في حركة حماس

فجر اليوم.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. إضراب شامل في جبل المكبر احتجاجًا على هدم المنازل

شاهد.. تظاهرة ليلية في منطقة الدراز البحرينية احتجاجا على زيارة كوخافي

مصر : الاستقرار في ليبيا لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الليبيين دون تدخلات خارجية

مؤتمر صحفي بصنعاء حول استمرار قرصنة تحالف العدوان على سفن الوقود

کانت هناك خطة عسكرية لأن تقوم دولة غير الناتو بحرب على روسيا + فيديو

شاهد بالفيديو.. معلومات صادمة.. بحوث بيولوجية امريكية في اوكرانيا اختبرت عينات من فيروس كورونا!