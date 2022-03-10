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العراق.. الغزي يصدر توجيهاً بشأن مطار الناصرية

العراق.. الغزي يصدر توجيهاً بشأن مطار الناصرية
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء العراق حميد الغزي، بضرورة مباشرة الشركة الصينية بمشروع مطار الناصرية الدولي، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.

العالم - العراق

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزّي التقى اليوم رئيس سلطة الطيران المدني والهيئة التنفيذية لمشروع المطار".

وأكد الغزي خلال اللقاء أن "مشروع تأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي، سيكون نقطة انطلاق مهمة وتحولاً في واقع المحافظة الاقتصادي والتنموي؛ لما سيوفره من فرص عمل وما يؤدّيه من تنشيط لحركة السياحة والتجارة".

وأشار إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حسمت المتعلقات الإدارية، والفنية، والمالية، والقانونية، والتداخلات بين سلطة الطيران المدني، ووزارة الدفاع، في ما يخص المساحة المخصصة للمشروع ضمن قاعدة الإمام علي الجوية"، موجهاً "بضرورة مباشرة الشركة الصينية بالمشروع، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع".

يشار إلى أن مطار الناصرية الدولي سيُنفذ من قبل الشركة العامة الصينية للهندسة الإنشائية بمواصفات عالمية، وبمدة إنجاز (36) شهراً، وستُجهز الشركة الصينية المطار، بجميع الخدمات والمنشآت الخاصة بالمسافرين، وبطاقة استيعابية تصل إلى (750) ألف مسافر سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين المطار ومركز المحافظة بطول (25) كم، وسيتم أيضاً إنشاء بناية للشحن الجوي بمساحة (5000) م2.

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