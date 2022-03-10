رئيس كوريا الجنوبية المنتخب: نرد بحزم  على أي سلوك "غير معقول" من كوريا الشمالية

العالم-اسيا والباسفيك

وانتخب يون لمنصب الرئيس، في وقت سابق من اليوم، مع أصغر فارق على الإطلاق يبلغ 0.73 نقطة مئوية بينه وبين منافسه الليبرالي لي جيه- ميونغ.

وقال يون سيوك-يول في تصريحات ألقاها في مكتبة الجمعية الوطنية غربي سيئول: "سأثق في الناس فقط وأتبع إرادة الشعب"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ولفت إلى أن "نتائج الانتخابات تشكل دعوة للإصلاح واستعادة العدالة والفطرة السليمة بالإضافة إلى مناشدة الشعب الملحة للقيام بسياسة الوحدة وليس الانقسام".

وتعهد الرئيس المنتخب بالتعاون السياسي مع أحزاب المعارضة، مضيفا: "سأبتعد عن أي قوى أو أيديولوجيات تهدد الديمقراطية الحرة وألتزم بالفطرة السليمة للشعب في إدارة شؤون الدولة".

ووعد "ببناء علاقة ثنائية تقوم على الاحترام المتبادل مع الصين"، والعمل من أجل "علاقة تطلعية مع اليابان".

فيما يتعلق بالاقتصاد، وعد الرئيس المنتخب بتحويل الاقتصاد الذي تقوده الحكومة، إلى الاقتصاد الموجه نحو الإنسان من أجل خلق فرص العمل وتعزيز الطبقة الوسطى.