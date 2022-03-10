وزيري خارجية العراق ولبنان يبحثان العلاقات الثنائية

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى بنظيره البنانيّ عبدالله بو حبيب على هامش مُشاركته في أعمال الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجيَّة، والمُنعقدة في مقر الجامعة العربيَّة بالقاهرة".

واضاف ان "حسين قدم التهنئة للبنان على ترأسها مجلس جامعة الدول العربيَّة بدورتها الحاليّة 157، مُتمنياً لوزير الخارجيَّة اللبنانيّ كل التوقيق والسداد في أداء مهامه خدمة للعمل العربيّ المُشترَك".

من جانبه قدم وزير الخارجيَّة اللبنانيّ شكره وامتنانه للعراق لكل ما قدمه من دعم ووقوفه إلى جانب لبنان في المحن والظروف الاقتصاديّة الصعبة الذي مر بها".

وتابع البيان ان "الجانبين تطرقا للعلاقات الثنائيَّة وسُبُل إيجاد الآليات المناسبة لتطويرها، كما تناولا أهم القضايا التي تمر بها المنطقة على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ وضرورة اتخاذ موقف عربيّ موحد لمواجهة هذه التحديات".