ألا تعلم يا أوردوغان ان 'التطبيع خيانة'؟

العالم - نبض السوشيال

ابتداءا..تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاتراك يحرقون علم كيان الاحتلال "الاسرائيلي"، من قبل المواطنين الاتراك وذلك قبل وصول رئيس الكيان الاسرائيلي المغتصب لأرض فلسطين المحتلة الى بلدهم تركيا، وذكرت وسائل الاعلام أن هؤلاء الاتراك انتزعوا الاعلام الاسرائيلية التي تم تركيبها على طريق المطار في العاصمة التركية وقاموا باحراقها، وتركيب الاعلام الفلسطينية محلها.

وقد وصل رئيس الكيان "الاسرائيلي" إسحاق هرتسوغ يوم أمس الاربعاء الى تركيا في اول زيارة لرئيس هذا الكيان الى تركيا منذ عام 2008، واستقبله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي زعم عقب اللقاء أن "تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية هام جدا لنشر الاستقرار والسلام في المنطقة"، بحسب تعبيره.

وقال أردوغان: أبلغت الرئيس الإسرائيلي بأن لدينا القدرة والمعرفة للتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع.

في السياق، استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بشدة، استقبال هرتسوغ في تركيا، مؤكدةً أن هذه الزيارة تأتي على وقع التصعيد العدواني الصهيوني ضد اهالي القدس، ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الجهاد الإسلامي أن استقبال الإرهابي 'هرتسوغ' في تركيا هو خذلان للقدس وفلسطين.

وتأتي الزيارة على وقع الانباء التي تحدثت عن استعدد تركيا والكيان الاسرائيلي لتفعيل مشروع مدّ انبوب الغاز الفلسطيني المسروق من فلسطين المحتلة الى اوروبا عبر الاراضي التركية، بعد ان تم اغلاق ملف مشروع "إيست ميد" لمد انبوب الغاز الفلسطيني الى قبرص ثم اليونان وانتهاء باوروبا، بسبب ما قيل عن كلفته الباهظة.

اللافت ان تركيا كانت السباقة في مد حبال الود الى الكيان الاسرائيلي، بعد الاتصالات الهاتفية التي اجراها اردوغان والمسؤولون الاتراك مع الاسرائيليين، لاسباب منها وفاة والدة هرتسوغ!، والسؤال عن صحة وزير الخارجية يائير لبيد بعد اصابته بكورونا!، والا لم يكن الكيان الاسرائيلي متحمسا كما تركيا، بسبب العلاقة التي كانت تربط اردوغان بحماس والاخوان المسلمين، وكذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين الكيان وقبرص واليونان، اللتان تربطهما علاقات متوترة مع تركيا لاسباب عديدة منها التنافس على مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ويرى بعض المراقبين ان انقلاب اردوغان على سياسته السابقة، يعود الى تأثير صهره برات ألبيرق، الذي وجد بالطاقة اقصر سبيل لاعادة العلاقات بين تركيا والكيان الاسرائيلي الى سابق عهدها، اي الى قبل الشعارات التي رفعها اردوغان لنصرة غزة، او تقديم نفسه على انه الاب الروحي للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين.

نتابع الان اهم التغريدات التي تم نشرها تحت هاشتاغ (#اردوغان) وهاشتاغ (#التطبيع_خيانه) ونبتدئ اولا بتغريدة لحساب المغردة (ساره نجم - Sara Najem) قالت فيها:

" كنا ننتظر هؤلاء الفرسان من أجل القدس، فإذا بهم يحتفون ويحتفلون بمن سرق القدس."! #التطبيع_خيانة #اردوغان #امريكا

جملة من المغردين علقوا على التغريدة اعلاه الخاصة بالناشطة (ساره نجم - Sara Najem) قالوا في بعضها:

** ميثاق راشد: تركيا أقامت العلاقات الثنائية مع العدو الصهيوني سنة ١٩٥٣ بعد إيران سنة ١٩٥٠.

** ابو علي الشامي: دولة علمانية تدعي الاسلام واقصد بذلك الحكومة وليس الشعب

** ابو محمد الجفالي: هناك صنف من الحكام متلون بين العمالة ورفع الشعارات...سياسة لها جذور بالتاريخ

تحت وسم (#التطبيع_خيانه) شارك حساب الناشط الفلسطيني (أبوحمزة.. فِـلَسْـ????ـطِين) مغردا ابياتا من الشعر جاء فيها:

غَـربِـلْ لا تُـبق لنــا أحـداً

واكشــف عوراتِـهِمُ عددا

حتى لا نُـخدع مِـن وغـدٍ

أو نـطـلُب من طَبلٍ مددا

#التطبيع_خيانة

نشر الناشط العراقي (احسان زكي - Ehsanzaki) استنكارا لبيان خاص بـ"الاخوان المسلمين" الذين رحبوا بالعلاقة بين تركيا و"اسرائيل" وغرد قائلا:

بيان نفاقي يكشف زيف "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" التابع لما يسمى بـ"الأخوان المسلمين" (اخوان الشياطين المفلسين). يسمي الكيان الاسرائيلي بـ"الدولة" وهي اساسا كيان غير شرعي فاقد لكل شرعية قانونية لوجوده بني على جماجم ودماء مسلمي فلسطين..

#اردوغان

#تركيا_اسرائيل

#التطبيع_خيانه

غرد حساب الناشط (المرزوقي سليمان) قائلا:

????ما لهم المر/تزقة النظام العاملين في قنوات قطرية لم يطلوا علينا بهاشتاغ #التطبيع_خيانة الذي كانوا يتاجرون به❗أم أن القاعدة العسكرية التركية هناك تجعل أسيادهم في المخابرات القطرية يمنعوهم من ذكر لقاء #أردوغان مع الرئيس الاسرائيلي.

التغريدة الاخيرة للناشط (المرزوقي سليمان) علق عليها الناشطان (كمال) الذي غرد بصورة كاركاتورية لنعامة تدفن راسها بالتراب كما علق حساب الناشط (الحسن الصوصي) مغردا بالقول:

القروش لأصحاب الكروش. حوش ،حوش، كلهم وحوش)

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة خاصة بحساب الناشطة الفلسطينية (رضوانة محمد) التي قالت في تغريدتها:

"مَنْ نصرنا فِي حقٍ لَا وَلَنْ ننصُره فِي بَاطل! وَمَن نصرناهُ يومًا فِي حقٍ، لن ننصرهُ اليَوم فِي باطِل. سيبقىٰ شعارنَا السّرمدي: لَو خَضعت كُل الدّنيَا، لَنْ نَعترفَ ببنِي صهيُون."!

تغريدة (رضوانة) علق عليها مجموعة من النشطاء غردوا قائلين:

** chosn Chour: بطل قومي بيلعب على كل المحاور

** فكري محمد: حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي امثاله

** Ahmad KhaledAli: هيدي حقيقته من الاول لاروغان

** samer: H,gh] ul



