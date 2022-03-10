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قادة روسيا وألمانيا وفرنسا يناقشون الأزمة الأوكرانية

قادة روسيا وألمانيا وفرنسا يناقشون الأزمة الأوكرانية
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

ناقش قادة روسيا وألمانيا وفرنسا الأزمة الأوكرانية واتفقوا على استمرار التواصل، حيث أكد كل من الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتز للرئيس بوتين على ضرورة حل الصراع في أوكرانيا عبر المفاوضات.

العالم-اوروبا

وأعلنت الحكومة الألمانية، في بيان اليوم الخميس، أن "قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا وافقوا على البقاء على اتصال بشأن الوضع في أوكرانيا"، وذلك خلال اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة آخر التطورات في أوكرانيا.

وقالت الحكومة في بيان: "قرر القادة الثلاثة البقاء على اتصال وثيق بعضهم مع بعض خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابع البيان: "أبلغ ماكرون وشولتز بوتين أنه يجب حل النزاع على طاولة المفاوضات".

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، أمس الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتز خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك نتائج الجولة الثالثة من مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

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