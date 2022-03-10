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جبهة النضال الشعبي تدين بيان وزراء الخارجية العرب اتجاه ايران

جبهة النضال الشعبي تدين بيان وزراء الخارجية العرب اتجاه ايران
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

استنكرت جبهة النضال الشعبي الفسطيني البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية تجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية.

العالم ـ فلسطين

كان ذلك في تصريح صحفي صادر عن الإعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني جاء فيه: إن هذه المواقف والبيانات والتحركات المسيئة لبعض الدول العربية تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية يخالف كل الأعراف والقوانين الدبلوماسية.

وأضاف البيان: ندين الإتهامات والمزاعم والإدعاءات من قبل بعض الدول العربية والغربية المتكررة بأن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية في دول المنطقة، وهذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وجاء في البيان: ان إعلان وإصدار مثل هكذا مواقف وقرارات من الجامعة العربية يمثل مواقف عدائية وعقبة أمام دعوات إيران الدائمة لتعزيز العلاقات مع دول الجيران وكل الدول المحبة للسلام والإستقرار وتحافظ على سيادتها الوطنية*.

وأوضح: نؤكد موقف الشعب الفسطيني الثابت في الدعوة الدائمة للحوار وحل القضايا العالقة بالطرق الدبلوماسية والتفاهم الدائم عبر الحوار البناء بعيدا عن الإساءة والإتهامات الباطلة.

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