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كبير المفاوضين الايرانيين يلتقي مورا في فيينا

كبير المفاوضين الايرانيين يلتقي مورا في فيينا
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اجتمع كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني اليوم الخميس مع المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا في فيينا.

العالم- ايران

وجاء اللقاء في اطار الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر في فيينا.

ورغم التقدم اللافت الحاصل في المفاوضات، لكن مازالت هنالك قضايا مهمة متبقية، ولم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي ولا يوجد موعد محسوم لذلك؛ وسيكون الوصول الى الاتفاق النهائي في متناول اليد فقط عند اتخاذ القرارات السياسية اللازمة من قبل الاطراف الغربية خاصة واشنطن.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا، قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 2021؛ حيث يعكف المشاركون على اكمال مسودة الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.

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