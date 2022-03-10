رئيس مجلس الانتقالي السوداني يصل إلى الإمارات

العالم - السودان

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأنه "من المقرر أن تبدأ يوم غد الجمعة بقصر الوطن المباحثات الثنائية بين البلدين، ويترأس الجانب السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والجانب الإماراتي ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان".

وكشفت الوكالة أن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يرافقه وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد ابراهيم علي مفضل.