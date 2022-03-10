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العراق.. عمليات سامراء تصد هجوما لـ ’داعش’ وتقتل إرهابيا

العراق.. عمليات سامراء تصد هجوما لـ ’داعش’ وتقتل إرهابيا
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء، اليوم الخميس، عن صد هجــوم ارهــابي استهدف القاطع وقتــل احد العناصر الارهــابية شمال المدينة.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها استخبارات القاطع، اكدت وجود تسلل لعناصر داعــش الارهــابي الى منطقة العباسية شمال سامراء "خارج قاطع المسؤولية" وجهت قيادة القاطع بالتحرك الفوري لقطعاتها، حيث شرعت قوة من اللواء ٣١٤ وفوج طوارئ العمليات بالتحرك، وحصل الاشتباك المباشر والقريب مع العــدو، بإشراف قائد القاطع".

واضافت انه "بعد تطويق المنطقة لساعات تم قتــل ارهــابي "انغمــاسي" على يد رجال القاطع ابطال السلام، واجهض المجــاهدون محاولة الارهــابيين للمساس بأمن مدينة العسكريين (عليهما السلام)".

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