امیر عبداللهیان: الوصول لاتفاق جيد وقوي بفيينا ممكن لو...

العالم- ايران

جاء ذلك في اتصال هاتفي للوزير امير عبداللهيان مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، تباحثا خلاله حول احدث التطورات والاوضاع في مفاوضات فيينا الجارية بين ايران ومجموعة "4+1".

وناقش الجانبان مسار المفاوضات واحدث النتائج الناجمة عنها وكذلك بعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها الازمة في اوكرانيا.

واشاد اميرعبداللهيان بمساعي واهتمام بوریل بالمفاوضات في فيينا والتقدم الحاصل فيها واضاف انه لو سادت الرؤية الواقعية على سلوك جميع الاطراف فان الوصول الى اتفاق جيد وقوي ممكن قريبا.

واضاف: ان طرح مطالب جديدة من قبل اميركا يفتقر الى اي مبرر منطقي ويتناقض مع مواقفها حيال التوصل السريع الى الاتفاق.

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان القضايا الاساسية والالغاء المؤثر للحظر لا ينبغي ان يتاثرا بالمطالب الاضافية للجانب الاميركي.

وقال: لا يمكن لامريكا ان تطرح كل يوم مطالب جديدة وتنقلها لنا عبر منسق المفاوضات متذرعة بضغوط الراي العام في امريكا. ان كان الجانب الاميركي يواجه قضية الراي العام فنحن ايضا كذلك اذ ان الشعب الايراني يتابع التطورات المتعلقة بالمفاوضات بدقة بالغة ويدعو الحكومة الى العمل على الغاء الحظر والحفاظ على القدرات النووية السلمية العالية.

واكد وزير الخارجية الايراني قائلا: ان بعض القضايا المتعلقة بابطالنا الوطنيين غير قابلة للتفاوض.

وشرح وزير الخارجية المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء ازمة اوكرانيا وقال: اننا ومع الاخذ بنظر الاعتبار ميثاق منظمة الامم المتحدة نعتقد بضرورة الاهتمام بجذور هذه الازمة لاحلال الامن المستدام في هذه المنطقة من خلال وقف الحرب والتركيز على الحل السياسي.

من جانبه اعلن بوريل في الاتصال الهاتفي ان المفاوضات في فيينا بلغت مرحلة حساسة وعلى امريكا وايران ابداء مزيد من المرونة والسعي للتغلب على القيود الزمنية.

واضاف: "ان الضمان الاقتصادي هو من القضايا التي تهتم بها ايران ونحن ندعم تحقق ذلك ونستمر في مساعينا للتوصل الى الاتفاق بعد قطع مسافة كبيرة في المفاوضات" معتبرا الايرانيين بانهم يتمتعون بقدرة عالية في المفاوضات.