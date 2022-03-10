شاهد..زيارة كوخافي إلى المنامة في مهب إنتقادات الإسرائيليين

العالم - مراسلون

افيف كوخافي رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة، والهدف المعلن من زيارة اعلى رتبة عسكرية في جيش الاحتلال الى عاصمة عربية هو توقيع اتفاقيات امنية، قد يكون عنوانها مواجهة ما بعد الاتفاق النووي بين القوى الكبرى والجمهورية الاسلامية، لكن كوخافي الذي زخرت الصحافة الاسرائيلية بزيارته للمنامة تلقى انتقادات واسعة من اجهزة الامن الاسرائيلية التي وصفت من احد المسؤولين فيها بانها بلا معنى، مشددا على ان الايرانيين لن يظلوا مكتوفي الايدي اتجاه قادة الاحتلال على حد تعبير المسؤول الامني الاسرائيلي.

وقال مدير مركز القدس للدراسات عماد ابو عواد: "بالتاكيد إسرائيل تسعى من خلال هذه الزيارات الى تثبيت معادلة مهمة حلف عربي من اجل مواجهة وايران وتحويل الساحات العربية الى ساحات مواجهة وانطلاق الى وقف امام بالخطر الايراني، الامن الصهيوني يرى ان مثل هذه الزيارات مفيدة من الناحية الامنية مع وجود انتقاد من الممكن ان هذه الزيارات تؤدي الى نوعا ما الى استفزاز ايران"حسب تعبيره.

زيارة كوخافي الى البحرين وان كانت لها مغازي امنية وتحمل رسائل بان الدول المطبعة انحدرت الى ما دون العلاقات السياسية والاقتصادية، الا انها تعتبر قفزة في الهواء في ظل التخبط الذي يعيشه كيان الاحتلال وعدم قدرته على مواجهة التحديات على الارض الفلسطينية.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سعد نمر: "ان الاسرائيليين الان يحاولون ان يشكلو نوع من التحالف مع هذه الدول حتى يكون لهم موطء قدم وامكانية للوصول لاماكن اقرب باتجاه ايران وباتجاه اليمن".

الاحتلال الاسرائيلي يدرك ان وجوده في الاقليم طارىء ويحاول الحصول على شرعية من الدول التي تطبع معه، لكن الشرعية التي يرجوها الاحتلال الاسرائيلي لاتمنح على الاطلاق من انظمة هي اصلا لم تحصل يوما من شعوبها على الشرعية، لأن فاقد الشيء لايعطيه.

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