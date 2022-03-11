شاهد.. تدهور الحالة الصحية لممثل حماس في السجون السعودية

العالم – خاص بالعالم

حملة تضامن مع محمد الخضري على مواقع التواصل في ظل دعوات لاطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجون الرياض.

في هذا السياق لدينا تعليق من "احمد الحلبي" وفيه. الدكتور الفلسطيني محمد الخضري المصاب بالسرطان في سجون السعودية ورغم انتهاء مدة حكمه منذ شهر فبراير الماضي؛ إلا أن السلطات السعودية ما تزال تماطل في الإفراج عنه

"المنظمة العربية لحقوق الانسان" كتبت في حسابها. تعمد السلطات السعودية حرمان المعتقل المسن الدكتور محمد الخضري من العلاج اللازم هو شروعٌ في جريمة قتل يجب وقفها

اخيرا مع "علياء الحويطي" التي غردت. بن سلمان لايواجه ومتمترس خلف حراسه ودويلة تحكمها مافيا بنهبها وسلبها وتنكيلها بالمؤمنين!لايفتئ ينتقم من المقاومة ومن العرب والمسلمين خاصة في سجونه! ولديه حقد غريب على القدس وكل من يدافع عنها.