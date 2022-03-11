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بينس يزور الأوكرانيين على الحدود مع بولندا

بينس يزور الأوكرانيين على الحدود مع بولندا
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

زار نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس الحدود الأوكرانية والتقى باللاجئين الموجودين على الحدود مع بولندا، بالتزامن مع زيارة خليفته كامالا هاريس إلى بولندا.

العالم - الأميرکيتان

وكتب بينس في تغريدة على "تويتر": "أن تأثير الغزو الروسي على هذه العائلات مفجع وهناك حاجة كبيرة إلى الدعم. نحن نشجع على التبرع لمؤسسة Samaritan's Purse وغيرها من منظمات الإغاثة.. دعونا نقف ككيان واحد مع شعب أوكرانيا".

وسافر بينس وزوجته كارين، مع المنظمة الإنسانية المسيحية الإنجيلية Samaritan's Purse ونائب رئيس عمليات المجموعة إدوارد جراهام إلى بولندا.

وبينس الذي يقال إنه يفكر للترشح للرئاسة الأمريكية عام 2024، قال أمام مجموعة من المتبرعين باللجنة الوطنية الجمهورية إنه لا يوجد مكان في الحزب الجمهوري "للذين يعتذرون لبوتين"، وذلك بعد أن وصف الرئيس السابق ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي وعبقري".

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بينس يزور الأوكرانيين على الحدود مع بولندا