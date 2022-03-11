شاهد.. أين وصلت القوات الروسية من محاصرة كييف؟

العالم - خاص بالعالم

مع دخول الحرب في أوكرانيا اسبوعها الثالث تقترب القوات الروسية من العاصمة كييف، حيث باتت، على بعد عدة كيلومترات.

واظهرت صورا للاقمار الصناعية تقدم القوات الروسية خمسة كيلومترات نحو العاصمة الاوكرانية كييف وسط احتدام المعارك على عدة محاور ابزرها في محيط العاصمة كييف، بالاضافة الى مديني ماريوبول جنوبا وخاركيف شرقا.

وعلى الرغم من المعارك العنيفة وصلت الدبابات الروسية إلى المداخل الشمالية الشرقية لكييف في إطار محاولة روسيا تطويق العاصمة الأوكرانية، في وقت تتصاعد اعمدة الدخان من بلدة سكايبين القريبة من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة.

رئاسة الأركان الأوكرانية اكدت استمرار القوات الروسية عملياتها العسكرية لمحاصرة كييف، مشيرة الى ان الجيش الروسي يهاجم العاصمة من عدة جبهات ابرزها مدن إيزيوم وبتروفسكي وهروتشوفاكا وسومي وأختيركا وفي منطقتي دونيتسك وزابوريجيا.

في الأثناء، يواصل الجيش الروسي الحصار الذي يفرضه على مدن كبرى وحملة القصف المكثف للميناء الاستراتيجي على بحر آزوف جنوب شرق البلاد المحاصر.

واكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية شنت هجوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطارين عسكريين في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين وعطلتهما عن العمل.

وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت ثلاثة الاف ومئتين وثلاث عشرة منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية ان الانفصاليين استولوا على مدينة فولنوفاخا الأوكرانية شمالي ميناء ماريوبول المحاصر المطل على بحر آزوف، وتعتبر فولنوفاخا ذات أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الشمالية لماريوبول.