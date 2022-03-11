حملة "أطلقوا سجناء البحرين" تكتسح تويتر

العالم - نبض السوشيال

ودعا الناشطون والحقوقيون حول العالم الى اطلاق حملة لاطلاق سراح سجناء ومعتقلي الرأي في البحرين بدأت يوم الخميس 10 مارس/آذار 2022.

وقال الناشطون بأنه حان الوقت لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي الذين يحتجزهم النظام البحريني، خاصة الرموز الذين اعتقلهم منذ 2011 على خلفية مطالبتهم بالحرية والديمقراطية، وايقاف ملاحقة الناشطين وتصفيتهم ومحاكمتهم بطريقة غير عادلة والصاق التهم بهم، وتهديدهم بالسجن وحتى الاعدام في بعض الاحيان.

"علي مهنا" أكد ان "دعوة للتغريد للمطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي في البحرين دون قيد أو شرط اليوم.. اليوم على وسم"

"BuHsn" أكد ان "تفعيل هذا الهاش تاق كل فترة واجب إنساني و وطني نحم لا ننسى المعتقلين وسنواصل المطالبة بالإفراج عنهم لأنهم أهلنا وأحبتنا ومن دمنا ولحمنا".

حساب "ICSFT Organization" ذكر بمعتقل الرأي السنكسيس المضرب عن الطعام وممارسات النظام البحريني بحقه:

#السنكيس_في_خطر تتدهور صحة #الدكتور_عبدالجليل_السنكيس بشكل خطير حيث يستمر باضرابه عن الطعام في #سجون_البحرين منذ 8 يوليو 2021 إن تجاهل السلطات البحرينية واستمرار اعتقال #السنكيس يعتبر انتهاكا صريحا لـ #حقوق_الإنسان

الناشطة ابتسام الصائغ غردت قائلة:

"دول تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام دول تخفف من إصدار احكام الإعدام دول تغير أساليب العقوبة التقليدية السالبة للحرية وتحولها لخدمة اجتماعية بملاحظ ان يكون المستفيد منها متهمين جنائين الجريمة هي الحكم بالإعدام على سجناء سياسين جاءت اعترفاتهم تحت وطاة التعذيب #اطلقوا_سجناء_البحرين"

"حـنـــين" طالبت بالافراج عن معتقل كفيف:

نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل الكفيف #جعفر_معتوق وعن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي #FreeMatooq #اطلقوا_سجناء_البحرين

"سُنْدُس اَلْأَسعَد" قالت:

الأوضاع اللاإنسانية في معتقلات #البحرين تتعدى على الحقوق والحريات الأساسية لأكثر من 4000 من سجناء الرأي. يجب إطلاق سراحهم ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضدهم.

"بحرانية.. ‏لُؤْلُؤةُ الحُرِّيَّة" قالت:

القيد لن ينفع مع من يعرف ويؤمن بانه على حق. #الحرية_حقهم #اطلقوا_سجناء_البحرين

منظمة "بحرينيون من أجل الديمقراطية" قالت في تغريدات على صفحتها بتويتر:

"Bahrainis for Democracy": من المؤسف أن يتم اعتقال المواطنون من اجل رأى او كلمة يريد بها ان يرى بلاده جميلة ومتقدمة و من المؤسف أن يعتقلون الوطني ويتركون الفاسدين لقيادة دولة.

"أبنهُ الرضا" قالت:

أرحموا دموع أمهاتهم أنين صغارهم وجع زوجاتهم عذاب آبائهم أصعب ما بالحياة فراق الأحبة أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

التهم المعلبة

"الشيخ محمد منسي" أشار الى التهم الجاهزة التي يوجهها النظام الى معتقلي الرأي، قائلا:

"من التهم الجاهزة المعلبة الموجهة إلى كثير من السجناء الرهائن هي التحريض على كراهية النظام والنظام الظالم بسجنه لهم يحرض غالبية الشعب على كراهيته فماذا يتوقع من أم وأب وإخوة وأبناء وقرابات وأصحاب السجناء؟!"

"مواطنة بحرينية" غردت مطالبة بالحرية لزوجها:

الحرية لزوجي ولجميع سجناء الرأي الصابرين

سجنوا لمجرد رأيهم السياسي!

"Jad-bitar64@.com" قال:

لن يشهد العالم مظلومية كمظلومية سجناء البحرين الذين سجنوا فقط لمجرد اراءهم السياسية وحتى انتقاداتهم الاجتماعية احيانا لعن الله ظالميهم العملاء آل خليفة وآل سعود #اطلقوا_سجناء_البحرين