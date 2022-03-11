عشرات الإصابات منهم صحفي بمواجهات بالضفة الغربية

العالم ـ فلسطين

وتخلل المواجهات إطلاق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص والاختناق بينهم الصحفي مأمون وزوز الذي أصيب برصاصتين مطاطيتين خلال تغطيته للمواجهات في منطقة باب الزاوية.

وشارك في المواجهات وحدة الكوشوك التي أشعلت عشرات الإطارات المطاطية لإعاقة الرؤية لدى قناصة الاحتلال وحماية الشباب الثائر.

وتندلع عادةً المواجهات عقب صلاة الجمعة، في باب الزاوية وشارع الشهداء بالخليل؛ تنديدًا بتوسعة الحاجز العسكري المقام على مدخل الشارع.

ويقع ميدان باب الزاوية في منطقة سهلة في حضن الوادي، ويشكل مركزا رئيسا لمدينة الخليل، ويحيط به العديد من المواقع العسكرية والتجمعات الاستيطانية التي أقيمت بعد عملية الدبويا البطولية التي جرت في قلب شارع الشهداء عام 1980 وقتل فيها ستة مستوطنين.

ويطبّق الاحتلال منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين المستوطنين من العيش في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.

يذكر أن رواد البلدة القديمة في الخليل وسكانها يعانون من تضييق الاحتلال وحواجزه الدائمة على مداخل البلدة وإخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم.