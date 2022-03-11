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حماس تعلق على تمرير قانون 'منع لم شمل العائلات الفلسطينية'

حماس تعلق على تمرير قانون 'منع لم شمل العائلات الفلسطينية'
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة، أن تمرير ما يسمَّى "قانون المواطنة" الصهيوني، يمثل إجراما عنصريا متواصلا ضدّ شعبنا وحقوقه المشروعة.

العالم ـ فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي:" إنَّ تمرير كنيست الاحتلال، وتجديده العمل بما يسمّى (قانون المواطنة)، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بهدف إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها".

وشددت الحركة على رفضها هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948م، مجددة مطالبتها للأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.

ومررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

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