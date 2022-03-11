وزيرا الدفاع التركي والروسي يبحثان هاتفيا المستجدات في أوكرانيا

العالم - روسيا

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن أكار شدد لنظيره الروسي على أهمية الدعم من أجل إبحار سفن مدنية تركية من الموانئ الروسية.

وأضافت أن أكار أكد أيضا على أهمية فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا، والتوصل إلى وقف إطلاق نار بالسرعة القصوى للحد من سقوط مزيد من الضحايا.

وأعرب عن استمرار تركيا في القيام بما يلزم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وتأسيس السلام في المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية، مغادرة 17 سفينة تركية من أصل 18 الموانئ الروسية في بحر آزوف، بعد أن كانت في حالة انتظار منذ التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.