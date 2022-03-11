ماكرون: 'لا' لمحاولة أوكرانيا تسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

العالم - أوروبا

وقال ماكرون في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي المنعقدة حاليا في مدينة فرساي الفرنسية:”يمكنني تفهم رد الفعل العاطفي والتوقعات هناك”.

وأضاف ماكرون :”أعلن المجلس الأوروبي أمس الخميس، رسالة قوية وواضحة للغاية حول مصير أوكرانيا في أوروبا …هل يمكننا اتخاذ تدابير استثنائية لدولة ما في حالة حرب دون احترام لمعايير الانضمام تلك؟ الإجابة لا”.

وحذر ماكرون من أن الأوروبيين مستعدون لفرض “عقوبات قاسية” جديدة على روسيا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين “إذا استمرت الأمور على الصعيد العسكري سنفرض عقوبات جديدة بما فيها عقوبات قاسية”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا “حتى النهاية”.

وأضاف “نحن مستعدون لفرض عقوبات تتجاوز تلك التي تم تبنيها. أحافظ عمدا على الغموض الاستراتيجي. ستتخذ قرارات إضافية بعد اجتماع مجموعة السبع، وستكون محدودة”.

وتابع “لا شيء ممنوعا، لا شيء محظورا. نحن مستعدون لفرض عقوبات أشد”.

وقال الرئيس الفرنسي إنه سيتحدث “في الساعات المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين” لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والمطالبة بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن “حزمة رابعة (من العقوبات) ستفرض. وكما قال الرئيس (ماكرون)، نحن مصممون على الرد بشكل مناسب على العدوان الوحشي الذي قام به فلاديمير بوتين وسيكون ردنا قويا”.